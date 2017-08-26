Курган, 26 августа, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Первый камень в основание восстанавливаемого Троицкого храма на набережной Тобола в Кургане освятил Патриарх Кирилл. Перед этим он отслужил божественную Литургию в главном соборе Курганской области имени Александра Невского, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Найман Патриарх Кирилл в Кургане

Ранее Троицкая церковь подверглась разрушению, а теперь её собираются построить заново. После освящения камня Патриарх рассказал присутствующим о значении Святой Троицы в истории России.

«Образ единства Святой Троицы когда-то вдохновил святаго преподобного Сергия Радонежского. Вы знаете, что святой Сергий Радонежский жил в далеком XIV веке, когда страна была под татаро-монгольским игом. И сбросить это иго народ наш не мог только потому, что феодальные князья воевали друг с другом — братья уничтожали друг друга. Злоба была такая, что в борьбе одного брата с другим прибегали к помощи иноземных захватчиков. И в таком разделении народа не было никаких сил объединиться … И тогда преподобный Сергий Радонежский не далеко от Москвы в лесу создает обитель Пресвятой Троицы. И сказал так, что глядя на образ Святой Троицы, взирая на образ Святой Троицы мы преодолевали ненавистную рознь мира сего, ненавистную рознь мира сего», — заявил Патриарх.

Отметим, что приезд Предстоятеля РПЦ в Курган совпал с Днём города. Вместе с Патриархом в Курганскую область прибыл председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергей Степашин и министр культуры Владимир Мединский.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 25 августа, Патриарх посетил село Батурино Шадринского района Курганской области, где открыл памятник Антонину Капустину, создавшему в XIX веке условия для российских паломников в Палестине. После этого он побывал в Далматовском Свято-Успенском мужском монастыре, где выступил с проповедью перед прихожанами.