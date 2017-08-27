Каир, 28 августа, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Большая атомная тройка крупнейших мировых концернов видит стратегию развития ядерной энергетики каждая под своим углом. Каковы в данный момент позиции Росатома и почему именно сегодняшний день может стать мощнейшим трамплином на пути российской энергетики к новым высотам, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет атомный

Увлекшись сверхтехнологичными проектами, два основных конкурента Росатома, американский Westinghouse и французская Areva, пришли к неутешительным результатам. И если для Westinghouse в союзе с Toshiba ошибочные стратегические решения обернутся, скорее всего, десятилетиями простоя, то и у Areva, прочно держащей свой сектор, дела не столь утешительны, как могут показаться на первый взгляд. Долгострой и дороговизна, связанные с погоней за сверхтехнологичностью, также портят имидж французских ядерщиков на фоне насущной необходимости в быстрых и безопасных решениях, связанных с развитием атомной энергетики во многих регионах мира.

Одной из самых показательных областей земного шара, где перспективы мирного атома огромны, является Северная Африка. Контракт Росатома с Египтом станет образцовым и, в случае своего воплощения, скорее всего, будет задействован другими государствами Североафриканского региона. Действительно, египетский проект предполагает совмещение атомной электростанции и завода по опреснению морской воды. Решение энергетической и водной задачи является для североафриканских государств ключом к освоению огромных территорий, лежащих к югу от побережья Средиземного моря. А ведь эти земли содержат немало природных богатств, и, в случае их освоения, принесут огромные выигрыши странам, которые оказались способны их освоить. Для российского предприятия Росатом участие в таких проектах будет огромной «звездой на фюзеляж» и крупным шагом на пути к будущим достижениям.

Узнайте детали в статье: Российский атом и энергетические перспективы Египта

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