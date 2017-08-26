Марсель, Франция, 26 августа, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих во Франции. Об этом сообщает местное издание La Provence.

Rich Bowen Нож

Инцидент произошел в субботу, 26 августа, в Марселе.

«Неизвестный с ножом совершил нападение на прохожих в центре Марселя», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате атаки пострадали не менее трех человек. Сотрудники правоохранительных органов по «горячим следам» задержали подозреваемого мужчину и доставили его в психиатрическое отделение местной больницы.

Ведется следствие.