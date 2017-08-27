Киев, 28 августа, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Статья главного редактора украинского издания «Зеркало недели» Юлии Мостовой набрала огромную популярность в интернете. Объективная оценка итогов майдана и вопрос, почему так получилось, не могли не привлечь всех, кто надеялся, что на этот раз у проекта «Украинство» выйдет достичь положительного результата. В чем главный итог трех лет «истинной независимости», рассказывает в своем материале обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан и Петр Порошенко

По оценке Мостовой, результаты майдана нельзя назвать утешительными, а ситуация, в которую он привел страну, просто катастрофична. Беда, с ее точки зрения, состоит в том, что те, кто выбрался наверх на волне протестных настроений, продолжают ставить частные тактические интересы выше, чем интересы страны или стратегического развития.

Называя своими именами тех, кто воспользовался итогами майдана, можно сказать просто — вместо одной банды жуликов украинский народ посадил себе на шею несколько. Лидирует же в этом рейтинге жадности лично президент Порошенко, совершенно не думающий о развитии, но никогда не забывающий о самой малой мзде, которую он должен получить за то или иное политическое решение. Не приходится удивляться бандам рейдеров и рекетиров, буйно разросшихся под крылом такого рода «политиков». Что же со всем этим делать?

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