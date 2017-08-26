Кито, 26 августа, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Национальная Ассамблея Эквадора (парламент страны) решила не тормозить производство расследования в отношении вице-президента Хорхе Гласа в связи с предполагаемой его причастностью к делу строительной компании Odebrecht, через которую, если верить испанской El País, деньги отмывала чуть ли не вся Латинская Америка.

Andes César Muñoz Ленин Морено

Законодатели единодушно поздним вечером в пятницу, 25 августа проголосовали за лишение Гласа депутатской неприкосновенности.

«Президент Эквадора Ленин Морено несколько ранее отстранил своего ближайшего соратника от дел, — отмечает корреспондент названного выше издания в Гуаякиле Сара Эспанья. — Незадолго до этого из правительства были также уволены Риккардо Патиньо, Паола Пабон и Вирхилио Эрнандес».

Журналистка предполагает, что, возможно, эти увольнения Ленин Морено делал с некоторым облегчением — ведь все названные лица входили в кабинет предшественника нынешнего президента Рафаэля Корреа и «хранили ему верность».

Они же занимали ключевые посты в правящем в стране политическом блоке «Альянс ПАИС» (Alianza PAIS). По мнению автора, в «Альянсе» наблюдается фрагментация организации, что может привести к ослаблению его позиций.

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