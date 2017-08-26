Мадрид, 26 августа, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Стабильность стран Восточной Европы в последние годы заметна только в одном, считает испанская El País:

Флаги Венгрии и Польши

«Страны бывшего соцлагеря на протяжении нескольких десятилетий уверенно движутся к авторитаризму».

Заявляя это, корреспондент испанского издания Мария Саукильо даже не придает значения противоречивости написанных ею же слов: неважно, что Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония, Болгария, Румыния и Хорватия приняты в ЕС в 2004 году и позднее, то есть употреблять в отношении них слово «десятилетия» во множественном числе некорректно, главное — чтобы давило на психику.

«Венгерский лидер Виктор Орбан и экс-премьер Польши и нынешний «теневой мозг польского правительства» Ярослав Качиньский постепенно разрушают демократию, которую так было трудно построить, и которая хорошо работала, — возмущается журналистка. — Ксенофобия в отношении мигрантов, законы против НПО с иностранным финансированием, проведение реформ ради усиления контроля над средствами массовой информации, политизация правосудия, нападки на плюрализм мнений — все это попирает права человека. Список тем, на которые нападают названные лидеры, а вмести с ними и их правительства, длинный. В чем-то они расходятся — в методах осуществления свей деятельности, например. Но безусловно едины они в своей борьбе против НПО и принятия беженцев».

Автор публикации пытается пожурить венгерского премьера, за проявленную им черную неблагодарность по отношению к Джорджу Соросу, который «учредил в Будапеште престижный либеральный академический центр — Центрально-европейский университет. «После принятия закона о статусе НПО с иностранным финансированием американскому магнату венгерского происхождения пришлось свернуть деятельность этого вуза».

Качиньскому досталось критических стрел за попытку провести закон о назначении членов Верховного Суда парламентом страны, «что политизирует судебную власть».

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