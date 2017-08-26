Якутск, 26 августа, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Поисково-спасательные работы на руднике «Мир» в Якутии действительно прекращены. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия).

14.mchs.gov.ru Аварийно-спасательные работы на руднике «Мир»

«Риск затопления подземных выработок рудника «Мир» (Якутия) сохраняется, — говорится в сообщении. — Спустить воду из карьера управляемым способом не удается».

В МЧС отметили, что пока существует опасность одномоментного обрушения большого объема воды в рудник, любые работы под землей запрещены.

Ранее об окончании поисковых работ заявили в руководстве компании «Алроса».

Как сообщало ИА REGNUM, подтопление рудника «Мир» в Якутии произошло 4 августа 2017 г. В момент аварии в шахте находился 151 человек, 143 из них были оперативно эвакуированы.

Один шахтёр был поднят на поверхность 5 августа. Судьба восьми шахтеров пока неизвестна.

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