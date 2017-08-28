Санкт-Петербург, 28 августа, 2017, 10:27 — ИА Регнум. 29 августа в галерее «Борей» состоится открытие первой персональной выставки в Петербурге художника-постановщика Николы Самонова «Бар закрыт». Куратором экспозиции выступит российский искусствовед Аркадий Ипполитов. Выставка продлится до 23 сентября.

Никола Самонов Нахождение Моисея. 2004, оргалит, акрил

Никола Самонов Сатир в гостях у крестьянина. 2002, холст, акрил

На экспозиции будут представлены живописные и графические работы Самонова разных лет, которые объединяет тема поиска отголосков чуда в бытописании. В своих сюжетах Самонов нередко изображает мимолетные жесты, испуг и восторг людей в моменты досуга: на пляже, в душевой, за столом. Герои работ связаны с персонажами мифической и библейской истории. В своих картинах художник показывает, что личности олимпийских высот находятся среди людей и им не чуждо ничто человеческое, в то время как божественное открывается только внимательному взгляду.

Никола Самонов Любовь и Жизнь Поэта. 1993, триптих, оформление грампластинки: Л. Десятников «Любовь и жизнь поэта» бумага, карандаш, гуашь

Никола Самонов — живописец, автор сценографии и костюмов к ряду балетных спектаклей Мариинского театра, дизайнер по интерьеру. Его дизайн вошел в сотню лучших по версии издания Taschen.