«Бар закрыт»: божественное начало в бытовых сюжетах
Санкт-Петербург, 28 августа, 2017, 10:27 — ИА Регнум. 29 августа в галерее «Борей» состоится открытие первой персональной выставки в Петербурге художника-постановщика Николы Самонова «Бар закрыт». Куратором экспозиции выступит российский искусствовед Аркадий Ипполитов. Выставка продлится до 23 сентября.
На экспозиции будут представлены живописные и графические работы Самонова разных лет, которые объединяет тема поиска отголосков чуда в бытописании. В своих сюжетах Самонов нередко изображает мимолетные жесты, испуг и восторг людей в моменты досуга: на пляже, в душевой, за столом. Герои работ связаны с персонажами мифической и библейской истории. В своих картинах художник показывает, что личности олимпийских высот находятся среди людей и им не чуждо ничто человеческое, в то время как божественное открывается только внимательному взгляду.
Никола Самонов — живописец, автор сценографии и костюмов к ряду балетных спектаклей Мариинского театра, дизайнер по интерьеру. Его дизайн вошел в сотню лучших по версии издания Taschen.