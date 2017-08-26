Лондон, 26 августа, 2017, 16:29 — ИА Регнум. 26 августа на стадионе «Виталити Стэдиум» команды «Борнмут» и «Манчестер Сити» сыграли матч-открытие 3-го тура АПЛ 2017/18. Матч завершился ничьей со счетом 1:2 в пользу гостей из Манчестера.

joshjdss Рахим Стерлинг

На 13-й минуте английский левый латераль Чарли Дэниэлс открыл счет великолепным ударом слета с угла штрафной площади в дальнюю «девятку» — 1:0.

Через 8 минут перспективный форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус сравнял счет точным ударом в правый нижний угол после разрезающей передачи Давида Сильвы — 1:1.

На 90+7-й минуте вингер сборной Англии Рахим Стерлинг стал автором гола после того, как мяч от вратаря срикошетил в ворота — 1:2.

Статистика матча («Борнмут"/"МС»)

Удары 5/16

Удары в створ 3/8

Владение 34%/66%

Фолы 13/14

На данный момент «горожане» идут на 1-м месте с 7-ю очками. «Вишни» остались на 17-й строчке без очков.

Составы на матч:

«Борнмут»: Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс, Смит, Мингс, Гослинг, Сурман, Артер, Кинг, Дефо.

«МС»: Эдерсон, Данило, Компани, Менди, Отаменди, Де Брёйне, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Сильва, Жезус.

Главный арбитр матча: Майк Дин.

Предупреждения: Аке — 23, Компани — 56, Сильва — 56, Отаменди — 67, Кук — 75, Менди — 79, Артер — 85, Стерлинг — 90+3, Смит — 90+5.

Удаления: Стерлинг — 90+10.

Голы: Дэниэлс 13 — 1:0, Жезус 21 — 1:1, Стерлинг 90+7 — 1:2.