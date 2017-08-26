Одесса, Украина, 26 августа, 2017, 16:11 — ИА Регнум. На Украине совершено нападение на главного редактора газеты «Надднестрянская правда» Романа Варшанидзе. Об этом сообщается на сайте издания.

Насилие

Инцидент произошел в пятницу, 25 августа, в Одесской области.

«Получив первый удар в голову, начал обороняться и в результате чего, один из нападавших потерял ключи от своего автомобиля, что и позволило установить преступников очень быстро», — рассказал сам пострадавший.

Сотрудник СМИ добавил, что все нападавшие оказались жителями Черноморска. По предварительной информации, подозреваемые являются спортсменами кикбоксерского клуба.

«Всего было трое (нападавших), — отметил Варшанидзе. — Двое совершали нападение, один давал сигнал о моем передвижении на автомобиле».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование данного происшествия.