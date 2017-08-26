Калуга, 26 августа, 2017, 16:06 — ИА Регнум. В преддверии нового учебного года в рамках проекта ОНФ «Равные возможности детям» активисты Общероссийского народного фронта наблюдают снижение в калужском регионе доступности для детей и подростков дополнительного образования физкультурно-спортивной и творческой направленности, сообщает 26 августа корреспондент ИА REGNUM.

Alexander Novikov Юные спортсменки

Как выяснили общественники, с начала 2017 года 14 учреждений вышли из системы дополнительного образования, отказавшись предоставлять соответствующие услуги в Калужской области.

Активисты ОНФ установили, что в настоящее время в регионе формируется система, при которой набор в бесплатные спортивные секции ведется в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта с ограничением по возрасту и способностям. При этом на платной основе набор в тренировочные группы проводится без ограничений. Это привело к тому, что до конца 2017 года систему дополнительного образования может покинуть более одной тысячи детей и подростков. Такой вывод сделан общественниками исходя из информации, предоставленной на официальных сайтах спортивных учреждений. Как считают в региональном ОНФ, из этой тысячи детей часть перейдет на платную основу занятий в секциях, где раньше занимались бесплатно, а часть вообще уйдет из системы дополнительного образования.

Эксперты ОНФ и родительская общественность убеждены, что при модернизации необходимо сохранить инфраструктуру массовой физической культуры и приоритеты здорового образа жизни для всего населения. В этой связи для муниципальных спортивных школ, работающих с детьми по месту жительства, актуально оставить вид учреждений, которые оказывают услуги как по спортивной подготовке, так и услуги по дополнительному образованию.

Другая грань проблемы, выявленной общественниками, состоит в бюджетных коллизиях, возникающих, когда спортивная школа, занимающаяся с детьми-инвалидами, выходит из системы дополнительного образования. С одной стороны, сложно планировать количество желающих участвовать в спортивно-оздоровительных занятиях среди детей с ограниченными возможностями здоровья. С другой стороны, если учреждение продолжает вести массовую работу с детьми-инвалидами сверх установленного задания, то возникает вопрос нецелевого финансирования бюджета спортивной организации. В итоге муниципальное учреждение стоит перед выбором частичного отказа от данного направления работы или же перехода на платные занятия.

«Если говорить о спорте, суть вопроса состоит в том, что сдавшие лицензию на оказание услуг по дополнительному образованию организации теперь делают упор на перспективных ребятах с очевидными спортивными данными. А для обычных детей, не отличающихся хорошими показателями, но, тем не менее, желающих продолжать заниматься, возможности сокращаются. Логика чиновников состоит в том, что концентрация усилий на молодых талантливых ребятах позволит развивать спорт высоких достижений. Однако мы не уверены, что в целом выбранный подход до конца продуман. Такая тенденция может привести к серьезному снижению доступности дополнительного образования и сокращению равных возможностей детям в занятиях спортом и физической культурой в небольших населенных пунктах», — считает представитель «Молодежки ОНФ» в Калужской области Владислав Васильев.

Напеним, ранее министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев заявил, что «дополнительное образование на современном этапе играет огромную роль в жизненном самоопределении ребенка, в выборе его будущей профессии». В этой связи калужский министр убежден, что необходимо менять содержание программ дополнительного образования, уделяя больше внимания не только традиционному художественно-эстетическому воспитанию, но и техническим профилям.

Одновременно в Калуге состоялась презентация проекта создания единого портала дополнительного образования. По мнению разработчиков портала, «в Калужской области остро не хватает какого-то одного сайта, портала, где можно было бы посмотреть, какие кружки работают рядом с домом, какой в них график занятий, что нужно, чтобы записать ребенка». Министр образования и науки региона Александр Аникеев подтвердил, что считает разработку данного портала дополнительного образования актуальной и рекомендует ее к реализации.