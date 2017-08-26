Донецк, 26 августа, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Заместитель командующего оперативным командованием Вооружённых сил Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики за минувшие сутки выпустили по позициям войск ДНР 121 мину, тем самым нарушив договорённость о полном прекращении огня в Донбассе в рамках «школьного перемирия». Об этом сегодня, 26 августа, сообщает Донецкое агентство новостей.

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«С прискорбием отмечаю, что достигнутые соглашения о полном бессрочном прекращении огня по всей линии соприкосновения украинской стороной в очередной раз не выполняются. Что достаточно ожидаемо», — сказал Басурин.

Напомним, соглашение о «школьном перемирии» вступило в силу 25 августа. Это перемирие было согласовано вМинске участниками контактной группы в преддверии нового учебного года, в связи с чем получило название «школьное».

Стоит отметить, что уже накануне, в первый день действия «перемирия» ВСУ продолжали интенсивные обстрелы позиций войск ДНР.

ВСУ нанесли массированные удары по окрестностям Ясиноватой, пригороду Донецка и Докучаевска. Отмечается, что обстрелы велись из артиллерийских и танковых орудий, миномётов и гранатомётов под гимн Украины.

По сути, ни о каком перемирии речь не идет.