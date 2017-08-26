Москва, 26 августа, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что берет под личный контроль расследование уголовного дела об убийстве депутата законодательного собрания Чечни Мухмада Асхабова. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба СК РФ.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике, по факту убийства депутата местного парламента Мухмада Асхабова по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 105 УК России и ч.1 ст. 222 УК России (убийство и незаконный оборот оружия)», — сказано в сообщении.

Напомним, убийство было совершено 25 августа. Депутат Асхабов выехал из дома на работу на своем автомобиле. На автодороге в Ачхой-Мартановском районе республики его автомобиль был обстрелян неизвестными, что привело к дорожно-транспортному происшествию, в результате которого Асхабов скончался.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поспешил заявить, что убийство Асхабова не является политическим и это не дело рук террористов. Ряд СМИ считает, что речь идет о кровной мести.