Москва, 26 августа, 2017, 15:13 — ИА Регнум. МЧС предупредило об усилении ветра в Москве до 17 метров в секунду. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Steve F Ветер

Сообщается, что по прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта во второй половине дня и вечером 26 августа в Москве местами ожидается усиление ветра — порывами 12—17 метров в секунду.

В связи с этим возможно повреждение линий электропередач, падение деревьев и незакрепленных рекламных конструкций.

Ранее Росгидромет сообщил, что нынешнее лето в Москве на 17% превысило норму по осадкам.