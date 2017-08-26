Тбилиси, 26 августа, 2017, 15:50 — ИА Регнум. В Грузии продолжает гореть Боржомское ущелье. Обнадеживающие заявления, которые делают представители правительства в конце каждого дня борьбы с пожаром, к утру развенчивают появляющиеся в ущелье и других регионах страны новые очаги возгорания.

Nato.int Тушение лесных пожаров в Грузии с помощью вертолёта

Еще несколько часов назад премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который все эти дни руководил созданным по его приказу в Боржомском ущелье чрезвычайным штабом, заявил, что пожар в этом уголке Грузии почти полностью погашен, остаются только небольшие очаги, где продолжаются работы по ликвидации огня. Одновременно специалисты начали работы по подсчету нанесенного пожаром ущерба.

Позднее стало известно о появившихся в ущелье новых очагах возгорания, на ликвидацию которых были направлены как пожарные спасатели и техника, так и силы авиации. В тушении пожара участвуют вертолет пограничной полиции Грузии и один вертолет, предоставленный Азербайджаном.

25 августа премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с армянскими и азербайджанскими пожарными-спасателями, которые участвовали в тушении пожара в Боржомском ущелье, и выразил им благодарность за помощь в борьбе со стихией.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении направило в Грузию 4 пожарных машины высокой проходимости, 9 единиц пожарно-спасательной техники и 65 пожарных-спасателей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана прислало на борьбу с пожаром 1 вертолет, еще 2 вертолета выделила Грузии пограничная полиция Азербайджана. Кроме того, в мероприятиях по ликвидации огня были задействованы 12 пожарных машин, 7 единиц спецтехники и 90 пожарных-спасателей из Азербайджана.