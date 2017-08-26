Калуга, 26 августа, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Порядка 79% составляет в настоящее время готовность филиала «Калугаэнерго» к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов, сообщает 26 августа корреспондент ИА REGNUM.

ЛЭП

По информации врио директора филиала Владимира Комкова, в рамках подготовки к зиме энергетики проводят ремонт 28 подстанций 35−110 киловольт и 962 трансформаторных подстанций 6−10/0,4 киловольт и 3046 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. Также будет произведена расчистка и расширение трасс высоковольтных линий на площади 2703 га.

Между тем на основе анализа технологических нарушений, возникших в ноябре 2016 года вследствие прохождения по территории калужского региона «ледяного дождя», в программу подготовки к предстоящим холодам были внесены дополнительные мероприятия. Так, на 132% увеличены объемы работ по расчистке и расширению трасс высоковольтных линий, втрое увеличено финансирование программы закупки высокопроходимого автотранспорта, а также специальной техники для расчистки лесных просек. Увеличились и объемы работ по замене «голого» провода на самонесущий изолированный провод на линии 10 кВ, проходящий по лесной местности. К примеру, будет заменено 196 км этого провода, что позволит минимизировать риск технологических нарушений при неблагоприятных погодных условиях. Для повышения надежности электроснабжения и автоматизации сети 6−10 киловольт будет установлено 24 реклоузера.

Для временной подачи электроэнергии потребителям в случае нарушения электроснабжения в филиале «Калугаэнерго» полностью укомплектован парк резервных источников снабжения электроэнергией. На балансе у энергетиков находится 77 резервных источника общей мощностью 4,4 мегаватт. При необходимости резерв может быть увеличен за счет привлечения дополнительных сил и средств других филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.

«Работы по подготовке к зиме в филиале «Калугаэнерго» идут в строгом соответствии с графиками. К 1 октября 2017 года все основные мероприятия в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду будут завершены. Оценку готовности филиала «Калугаэнерго» к работе в условиях максимальных зимних нагрузок даст многоуровневая межведомственная проверка, итогом которой станет получение паспорта готовности», — сказал Владимир Комков.

Напомним, в результате так называемого «ледяного дождя», выпавшего 11 ноября 2016 года, произошло отключение электроснабжения на территории Дзержинского, Сухиничского и Думиничского районов Калужской области. Без электроснабжения остались более 500 населенных пунктов с населением 50 тысяч человек.

Последствия «ледяного дождя» привели к увольнению с должности заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — директора филиала «Калугаэнерго» Олега Шевченко. Также заявление об уходе по собственному желанию написал главный инженер калужской энергокомпании Сергей Андрус. Основной причиной увольнения этих руководителей калужской энергетики стала неудовлетворительная организация и проведение аварийно-восстановительных работ на сетях региона.