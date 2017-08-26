Москва, 26 августа, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Посол США в Российской Федерации Джон Теффт заявил, что решение о временной приостановке выдачи российским гражданам американских немиграционных виз ни в коем случае не следует рассматривать как месть за российские ответные меры на американские санкции. Об этом Теффт написал сегодня, 26 августа, на своей странице в социальной сети Facebook.

U.S. Department of State Джон Теффт

«Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Это совсем не так. Это не месть!» — пишет Теффт.

Он также заверил, что США якобы хотят улучшить отношения с Российской Федерацией.

Напомним, очередной санкционный виток в российско-американских отношениях произошел после того, как Конгресс США принял, а президент Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

Тогда Москва решила ответить на санкции в отношении российских дипломатов в США, которые были введены ещё предыдущей администрацией Барака Обамы в её последние дни у власти.

В итоге российские власти потребовали от США сократить штатную численность своего дипломатического представительства в РФ до 455 человек — ровно столько российских дипломатов работают в российском диппредставительстве в США.

В итоги американцам пришлось сократить штатную численность своего диппредставительства почти на 2/3.

После этого посольство США заявило о приостановке выдачи немиграционных виз российским гражданам как минимум до 1 сентября. Теффт объяснил это перераспределением кадровых ресурсов в условиях ограничений.