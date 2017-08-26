Чайковский, Пермский край, 26 августа, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Светлана Слепцова стала чемпионкой мира в спринтерской гонке на чемпионате мира по летнему биатлону.

Наталья Сидорова Светлана Слепцова

Слепцова прибежала на финиш с результатом 20:22,1, не допустив при этом ни одного промаха.

Второе место заняла представительница Словакии Паулина Фиалкова. Она промахнулась на рубеже два раза и отстала от победительницы на 41,3 секунды.

Замкнула тройку лидеров другая российская биатлонистка — Ольга Дмитриева, отставшая от лидера на 42,9 секунды и допустившая два промаха.

Из других российских спортсменок четвертое место заняла Ульяна Кайшева, девятое место — Наталья Гербулова, 11-е место — Ольга Шестерикова и 23-е место — Анастасия Егорова.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по летнему биатлону проходит в городе Чайковский Пермского края. Ранее Алексей Волков занял второе место в спринтерской гонке, а 25 августа сборная России (Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин) выиграла золото в смешанной эстафете.

Напомним, чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском станет для Светланы Слецовой последним. Спортсменка объявила о том, что завершает карьеру после окончания турнира.