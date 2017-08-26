Калуга, 26 августа, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Свой 646-й день рождения отмечает сегодня, 26 августа, Калуга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба городской думы Калуги Возложение цветов к Вечному огню на Площади Победы

Праздничные мероприятия начались на калужской Площади Победы, где руководители области и города возложили венки и цветы к Вечному огню. В церемонии приняли участие председатель законодательного собрания Виктор Бабурин, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Константин Горобцов, руководители подразделений городской управы, а также представители делегаций соседних городов и городов-побратимов, прибывшие в Калугу на праздник города.

Затем торжества продолжились на Театральной площади и ещё двадцати площадках, на которых располагалось более шестидесяти активных зон. Власти подготовили для калужан и гостей города различные мастер-классы, кулинарные фестивали и большую культурную программу.

Глава городского самоуправления Александр Иванов поздравил калужан с праздником и пожелал новых успехов в труде на благо родного города.

«Мы по праву гордимся Калугой — её славными традициями и современными достижениями, а главное — выдающимися и талантливыми жителями, — подчеркнул Александр Иванов. — С каждым годом наш город обретает все новые привлекательные черты: строятся новые дома, ремонтируются дороги, открываются детские сады и спортивные объекты, благоустраиваются дворы, скверы и парки. В текущем году был дан старт программе «Городская среда», благодаря которой ещё более ста калужских дворов станут красивыми и благоустроенными. Сделан ещё один шаг в развитии Калуги, в создании комфортной городской среды. И это, прежде всего, заслуга калужан. В основе всех наших достижений лежит добросовестный труд жителей Калуги, их активная жизненная позиция, любовь и преданность родному городу. Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд и заботу о благополучии Калуги. От всей души желаю вам крепкого здоровья, трудовых успехов, благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне! С Днем рождения, любимый город!».