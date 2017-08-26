Каракас, 26 августа, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на американские санкции решил «показать зубы», сообщает испанская пресса.

Caribbeannewsservice.com Военнослужащие Венесуэлы

«Не успели Соединенные Штаты объявить о новых финансовых санкциях против Венесуэлы, последовавших за словами «президент Трамп подумывает о возможности вооруженной интервенции в карибское государство с целью постановления демократии», как лидер Венесуэлы отреагировал на них», — передает из Каракаса корреспондент El Mundo Диего Сантандер.

«Николас Мадуро заявил, что «Трамп рассчитывает, будто он поставил Вооруженные Силы Венесуэлы перед выбором — быть с империализмом или быть с народом. На самом деле никакой альтернативы нет: армия и народ всегда едины», — приводит журналист выдержки из выступления Мадуро. — Десятки высших офицеров венесуэльской армии собрались вчера на главной базе армии страны в Фуэрте Тиуна, чтобы принять решение о проведении в ответ на демонстрацию США военных мускулов свои маневры под условным названием «Учения боливарианского суверенитета 2017».

По словам автора, в учениях примут участие «не менее 900 000 человек, хотя в штате венесуэльских ВС состоит всего 365 000 военнослужащих. Однако к участию в маневрах могут подключиться еще около 700 тысяч резервистов и ополченцев».

«Настоящая цель учений, инспирированных Мадуро — внешняя и внутренняя пропаганда своего режима. Диктатору нужно выявить степень лояльности войск к нему и поднять стоимость проявления нелояльности, то есть напомнить, чем может обернуться желание пойти против президента», — резюмирует испанское издание.

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