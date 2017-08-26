Киев, 26 августа, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко считает, что «весь свет» летает на «украинских крыльях». Об этом Порошенко написал сегодня, 26 августа, в поздравлении работникам авиационной отрасли Украины, которая отмечает свой профессиональный праздник.

Artemka Завод имени Антонова (построен в СССР в 80-х годах)

«Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь свет, а Украина носит гордое звание авиационной державы», — написал Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Украинский президент явно пытается придать украинскому празднику работников авиационной промышленности международный масштаб.

Также Порошенко пожелал работникам отрасли счастья и безоблачного неба над головой.

Стоит отметить, что украинская авиационная промышленность переживает крах. После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года пришедшая к власти группировка провозгласила курс на вхождение в Европейский союз, а там украинская авиационная промышленность никому не нужна.

В итоге после госпереворота украинские авиазаводы практически не выпускают продукции. Под прикрытием «реорганизации» проводится ликвидация государственного авиаконцерна «Антонов».