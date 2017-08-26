Ташкент, 26 августа, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Мемориальный комплекс буддизма построят в Термезе (Сурхандарьинская область Узбекистана) в целях развития туристического потенциала страны, сообщил ИА REGNUM представитель областной администрации.

Advantour.com Термезский археологический музей

«Строительство будет осуществляться по поручению правительства Узбекистана», — отметил собеседник агентства.

По проекту в Термезе будет построена гостиница в японском стиле, мемориальная площадь и музей археолога Кюдзо Като.

В администрации пояснили, что Кюдзо Като является выдающимся японским археологом, долгие годы проводившим археологические раскопки на территории Сурхандарьинской области республики.

Он скончался в сентябре 2016 года в возрасте 94 лет года во время работы в Узбекистане и завещал похоронить себя на территории Сурхандарьинской области.

По мнению ряда учёных, в том числе Кюдзо Като, Термез является колыбелью буддизма, откуда учение распространилось далее в Китай и Японию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Като проводил в республике исследования и документирование древнего пещерного буддийского комплекса «Кара-тепе» на побережье Амударьи.

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Археолог впервые прибыл в Узбекистан ещё во времена СССР во главе первой японской археологической экспедиции Университета Сока для исследований периода Кушанской империи, в частности, территории «Дальверзин-тепе».

Территорию «Дальверзин-тепе» на протяжении многих десятилетий исследовали ведущие научные археологические центры и университеты бывшего СССР.

Больше всех этот памятник изучала Галина Пугаченкова, одна из основоположников узбекской научной археологии. Именно она в ходе раскопок сделала сенсационное открытие в мире археологии, когда обнаружила клад золотых украшений весом около 36 кг. Эстафету у Пуганчековой принял профессор Като, который считал её своей наставницей.

Като стал большим другом Узбекистана, он быстро изучил местные обычаи, научился говорить на узбекском.

Он также выступал на конференциях, встречах на очень грамотном русском языке, навыки которого он приобрёл, работая переводчиком с японского на русский и обратно в лагерях временно интернированных японских граждан из числа Квантунской армии, в 1945 году.

Таким образом, Като стал локомотивом узбекско-японских исследований периода Кушанской империи (III II век до нашей эры — I — II века нашей эры), столица которой находился именно на территории Дальверзин-тепе, что на берегу реки Сурхандарья, в районе древнейшего города Денау на юге Узбекистана.

Кушанские правители приняли буддизм и утвердили эту мировую религию как государственную на территории Средней Азии.

Като много сделал для популяризации узбекских традиций и культуры в Японии, он организовал постоянно действующие выставки, экспозиции узбекской культуры и искусства во многих городах Японии. В Узбекистане он стал едва ли не самым известным иностранцем, не только уважаемым, но и любимым и почитаемым.