Калуга, 26 августа, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Молодёжной палатой при городской думе Калуги при поддержке команды профессионалов ZETTASPORT организован цикл бесплатных мастер-классов по правильному использованию уличных тренажёров.

Пресс-служба городской думы Калуги Занятие на уличном тренажёре

25 августа мастер-класс прошёл на уличном тренажёрном комплексе в районе дома № 13 по улице Гагарина областного центра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тренеры представили детям и подросткам наиболее эффективный комплекс упражнений, а также рассказали о тонкостях их исполнения на уличных тренажерах. В течении сентября планируется провести мастер-классы на спортивных площадках по улице Литейной, 65 лет Победы, Труда, Тульской и Суворова.

«В Калуге были установлены более ста уличных тренажёров, они быстро завоевали популярность среди жителей города, причём не только среди молодёжи, но и среди пожилых людей, — сказал глава городского самоуправления Александр Иванов. — Замечательно, что наши молодые коллеги уделяют большое внимание пропаганде физической культуры и спорта в молодёжной среде, уверен, что со временем всё больше представителей калужской молодёжи будет заниматься спортом и вести здоровый образ жизни».