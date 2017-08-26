Лас-Вегас, США, 26 августа, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Атлетическая комиссия штата Невада утвердила гонорары за бой между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. Об этом сообщает журналист Yahoo Маркус Вандерберг в своем Twitter.

Цитата из м/ф «Брэк!». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Поединок

Американский боксер Мейвезер получит за поединок $100 млн, в то время как гонорар ирландского бойца смешанного стиля Макгрегора составит $30 млн. При этом указанные суммы спортсмены получат независимо от результатов поединка, в них не включаются бонусы за победу и проценты от продажи билетов и прав на трансляцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бой между американцем Флойдом Мэйвезером-младшим и ирландцем Конором Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Поединок пройдет по правилам бокса.

Ирландец Макгрегор является чемпионом смешанных единоборств UFC. За свою карьеру он провел 24 боя, из которых в 21 одержал победу.

На счету Мейвезера — 49 побед в 49 боях, 26 из которых завершились нокаутом соперника. Он завершил свою профессиональную карьеру в 2015 году, однако вернулся на ринг ради боя с Макгрегором.