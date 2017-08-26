Калуга, 26 августа, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Выездное почтовое отделение открылось сегодня, 26 августа у памятника Кирову в Калуге. В полдень здесь началось специальное гашение тематической филателистической продукции, приуроченное ко Дню города.

Пресс-служба УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Почтовые открытки с видами Калуги

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, специально к городскому празднику почтовики выпустили дополнительный тираж туристических акварельных открыток с достопримечательностями Калуги.

На почтовых карточках изображены: Каменный мост, палаты Коробова, здание почтамта, мемориал в честь 600-летия Калуги, Калужский областной драматический театр.

Любой желающий сможет поставить на открытках оттиски специальных художественных штемпелей «День города» и «С праздником!». Открытки с Дня города можно будет сразу на месте отправить через почтовый ящик или оставить себе на память.

«В выездном почтовом отделении также можно оформить подписку на периодические издания для себя или принять участие в благотворительной акции Почты России «Дерево добра», подписать на газеты и журналы детские дома и другие социальные учреждения. В рамках праздника проводится почтовая викторина — лучшие знатоки истории почты и города получат памятные сувениры от Калужского филиала Почты России», — сказала Ольга Строк.

Напомним, в состав УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» входят 10 почтамтов и два участка курьерской доставки (Калуга и Обнинск). Услуги почтовой связи предоставляют 451 отделение почтовой связи, из них 100 городских отделений почтовой связи, 346 (76%) стационарных сельских отделений почтовой связи и пять передвижных отделений почтовой связи. На территории области действует 13 пунктов почтовой связи. Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты региона.