Варшава, 28 августа, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Возможное усиление Польши за счет высасывания трудовых ресурсов из потерпевшей крах Украины начинает беспокоить Германию. Домайданное немецко-польско-украинское согласие можно считать прекратившим свое существование. Что может предпринять Германия для выравнивания имеющегося, с ее точки зрения, перекоса, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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«Карта поляка», предложенная Польшей в качестве лазейки для получения дополнительных преференций от трудовой миграции из Украины и Белоруссии, становится спорным документом, так как дает получившим его выгоды для проникновения в ЕС. В немецких СМИ отмечают, что создавшаяся ситуация может стать причиной неконтролируемого притока мигрантов. Но, скорее всего, дело совсем в другом. Европа заинтересована в гастарбайтерах, но Польша создает такие условия, при которых поток нужных ей специалистов оседал бы именно на ее территории.

Для Германии становится важным перенаправление украинского транзита из Польши в другую сторону. Но если этот план не удастся провести в жизнь, то на горизонте возникнет более опасный вариант, при котором миллионные конгломераты украинцев сыграют в Польше роль дестабилизирующего элемента. Возможно, правящая партия Польши своими руками создает взрывчатку, способную повторить на их территории эксцессы в духе бывшей Югославии.

Читайте подробности в материале: Немцы не отдадут украинцев на «съедение» Польше

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