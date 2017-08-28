Киев, 28 августа, 2017, 03:35 — ИА Регнум. Одобренная 18 августа Кабмином Украины энергетическая стратегия до 2035 года носит звучное название «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность». Способ достижения этих целей, заявленный в указанном плане, довольно прост. Достаточно уничтожить теплоэнергетику и угольную отрасль для того, чтобы соотношение энергии на единицу продукции приняло, с точки зрения реформаторов, приемлемые значения.

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Энергоемкость ВВП Украины, действительно превышающая средний показатель по Европе, связана с неэффективным госрегулированием, большой долец энергоемких секторов экономики, устареванием технологий, износом инфраструктуры и оборудования. Не имея возможности и желания поддерживать на плаву индустриальную составляющую, Кабмин принял решение реализовать стратегию за счет увеличения тарифов и таким образом полностью похоронить возможность развития индустрии в будущей сельскохозяйственной окраине Европы.

Читайте детали в статье: Украина хоронит теплогенерацию и угольную отрасль

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