Липецк, 28 августа, 2017, 01:11 — ИА Регнум. Липецкий общественный транспорт остался без троллейбусов. Под предлогом их убыточности руководство города решило заменить троллейбусные линии маршрутными автобусами. Какие парадоксы содержит в себе это решение и какое будущее ожидает липецкий общественный транспорт, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

Lvova Anastasiya Троллейбусы, Йошкар-Ола

Проблему износа электрического транспорта г. Липецка можно рассматривать в различных точек зрения. Так, депутат горсовета Николай Быковских заявил, что низкая эффективность троллейбусного сообщения была связана с намеренным игнорированием проблем его ремонта и обслуживания. Если говорить об износе парка, то маршрутные автобусы, которыми собираются заменять снятые с эксплуатации троллейбусы, имеют сходный износ. Требуется решать проблему общественного транспорта в целом, иначе в какой-то момент придется говорить не о замене, а о вынужденном сокращении.

По мнению того же Быковских, городское предприятие автотранспорта находится в предбанкротном состоянии. Поэтому красивые планы по переводу липецкого общественного транспорта на обновленные трамваи или т.н. автономные троллейбусы рискуют столкнуться с невозможностью воплощения в жизнь.

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