Мирный, Якутия, 26 августа, 2017, 12:04 — ИА Регнум. На алмазном руднике «Мир» в Якутии, где 4 августа произошла авария, прекращены спасательные работы. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба компании «Алроса», которая владеет рудником.

Ptukhina Natasha Карьер «Мир» в городе Мирный, Якутия

Сообщается, что в чаше карьера над рудником скопилось критически много воды, что создает потенциально аварийную ситуацию.

«Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» прекращена. По данным на 09:10 по местному времени 26 августа, в чаше карьера скопилось 37 400 кубометров воды», — сказано в сообщении компании «Алроса».

Теперь проведение любых подземных работ невозможно, так как существует большой риск одномоментного неконтролируемого схода большого количества воды в шахту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прорыв воды в шахты рудника «Мир» произошел 4 августа. В этот момент в руднике находился 151 горняк. 143 шахтера были эвакуированы, но ещё восемь горняков остаются под землей.

Спасатели установили возможное местонахождение заблокированных в руднике шахтеров. Спасатели планировали провести несколько направленных взрывов, чтобы продолжить поиски, однако работы были свернуты.