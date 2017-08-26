Санкт-Петербург, 26 августа, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Последняя полная неделя уходящего лета в Санкт-Петербурге прошла с привкусом скандалов. Причем их источником оказались обитатели Смольного. Даже если это — всего лишь фальстарт нового политического сезона, он предвещает весьма горячую осень.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Дворник стадиона «Санкт-Петербург» («Зенит-арена»)

«Но прилетят к нам вездесущие бакланы…»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин буквально взорвал интернет, сообщив в интервью одному из спортивных изданий, что виновниками обнаружившихся протечек раздвижной кровли стадиона «Санкт-Петербург» (также известен как «Зенит-Арена») являются бакланы, которые «своим мощным клювом» якобы разрушают целостность прочной светоотражающей пленки.

О том, что с крыши самого дорогого и современного стадиона в отечественной истории банально капает вода, сообщали зрители еще первого «тестового» матча, состоявшегося 22 апреля. Тогда власти объясняли, что один-единственный участок плёнки на кровле оказался бракованным, и его временно затянули обычным полиэтиленом, который и протёк из-за таявшего на крыше снега. «Ударно заменили 120 квадратных метров», — отчитался уже 30 апреля Игорь Албин.

Матчи Кубка конфедераций в июне и начале июля прошли без происшествий, благо погода позволила провести их при раздвинутой крыше. Но уже 22 июля зрители матча «Зенит» — «Рубин» вновь пожаловались на то, что крыша течет.

…Как вспоминает корреспондент ИА REGNUM, в тот день погода была дождливой, и раздвижную кровлю над стадионом заблаговременно сомкнули. Однако некоторым из болельщиков уже на трибунах пришлось вновь раскрыть свои зонты: на голову и за воротник полилась вода! Отдадим должное персоналу стадиона: всем «пострадавшим» были оперативно розданы дождевики, а там, где было возможно, людей пересадили на сухие места.

«Ливневые дoжди, котoрые пpошли вo время матча, позвoлили выявить меcта, тpебующие надлежащей экcплуатации», — витиевато сообщил тогда генподрядчик достройки стадиона. Как выяснилось, проблему создавали примыкания ездoвой фермы, пo котopой двигаются две полoвины раздвижнoй крoвли, и ряд других конструкций. Все недочеты было обещано устранить к 15 августа.

И вот уже после этого срока Игорь Албин обвинил в протечках живущих на берегах Финского залива морских птиц. СМИ и социальные сети отреагировали на эти заявления целом валом язвительных комментариев, острых шуток, насмешливых «фотожаб» и карикатур. В Твиттере появился пародийный аккаунт «Крестовский Баклан». Орнитологи единодушно опровергли чиновничий навет на бакланов, разъяснив, что проклевать толстую пленку, выдерживающую нагрузку до 400 кг, бакланы просто не могут, да и незачем им это делать. А Сергей Шнуров в свойственной ему манере написал стихи про «зловредных» птиц, помешавших петербургским чиновникам:

«Надежд полны, в мечтах мы строим планы, Проект в фантазиях был несомненно крут. Но прилетят к нам вездесущие бакланы, И в сущности всё смачно о…»

Уже через пару дней вице-губернатор Игорь Албин решил «сбить волну», призвав не относиться к его словам о бакланах всерьез, поскольку это, мол, шутка. «Рад, если кого-то повеселил. Но, в каждой шутке есть… доля шутки», — написал он на своей странице в соцсети.

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То, что Албин всё-таки не шутил, стало понятно уже вечером 23 августа, когда вице-губернатор вновь вернулся к взволновавшей его теме. На этот раз он заручился моральной поддержкой городских строителей, сообщивших, что чайки и бакланы донимают не только курируемый Албиным стадион, но и другие здания в северной части города, на крышу которых таскают остатки пищи со свалки.

Но петербургский чиновник пошел еще дальше и обвинил предыдущего генподрядчика стадиона — корпорацию «Трансстрой» и олигарха Олега Дерипаску — в том, что они якобы сэкономили на защите стадиона от птиц, которую необходимо было сделать по образцу аэропортов.

В «Трансстрое», отлученном от строительства стадиона еще в августе 2016 года, категорически отвергли эти упрёки. «Трансстрой» в принципе не имел отношения к разработке проектной документации (включая сметную часть), в связи с чем объективно не мог предусмотреть или исключить из нее защиту от птиц», — заявили в компании.

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Тем временем подготовка и приспособление стадиона к предстоящим матчам чемпионата мира по футболу 2018 года продолжается. Пока остается неясной судьба печально знаменитого выкатного поля и не менее прославившегося газона. Кто еще из представителей фауны будет назначен виноватым в проблемах самого современного в России стадиона, остается только догадываться.

Гайд-парк удалили с Марсова поля

Власти Петербурга на уходящей неделе исключили Марсово поле из списка мест, где разрешены массовые акции в формате гайд-парка. Это произошло вопреки тому, что именно Марсово поле оказалось единственным востребованным местом для проведения таких акций, поскольку все остальные подобные площадки, определенные чиновниками, находятся в периферийных районах города и не пользуются популярностью.

Причина принятого в известной логике «держать и не пущать» решения Смольного очевидна. Марсово поле, несмотря на приличную удаленность от станций метро и крупных людских потоков, в 2017 году стало центром выражения общественного недовольства. Хотя, вообще-то, площадь является местом захоронения жертв революции 1917 года и мемориалом с Вечным огнем.

Еще в январе здесь прошла многотысячная акция противников передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Причем она состоялась в формате встречи депутатов с избирателями, что в тот момент не требовало разрешения властей. В последующие месяцы противники изменения статуса Исаакия, а также защитники Российской национальной библиотеки и Пулковской обсерватории еще несколько раз собирались на Марсовом поле. Пока городские, а следом и федеральные законодатели не приравняли уличные встречи депутатов с избирателями к митингам, на которые нужно заблаговременно получать санкцию властей.

Но окончательно судьба гайд-парка на Марсовом поле была решена после массовых несанкционированных акций сторонников Алексея Навального под лозунгами борьбы с коррупцией. И если в ходе мартовского митинга полиция фактически не противодействовала манифестантам, отправившимся затем на Дворцовую площадь и Невский проспект, то уже 12 июня Марсово поле стало местом самых массовых в новейшей истории Петербурга задержаний, когда в ходе неразрешенной акции в отделах полиции оказалось более 500 человек, подвергшихся затем арестам и штрафам.

Вскоре появилось обращение Общественного совета при региональном ГУ МВД к губернатору и заявления муниципальных депутатов, предложивших убрать гайд-парк из мемориального места.

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Стоит отметить, что ни одна из нашумевших акций на Марсовом поле по формальным признакам не подходила под формат гайд-парка: он предусматривает, что граждане могут мирно собраться там, просто уведомив об этом власти, в количестве не более 200 человек. Все громкие митинги этого года значительно превышали этот лимит. Однако власти, видимо, посчитали, что сама возможность собраться, не испрашивая дозволения чиновников, является слишком сильным искушением для граждан, и его необходимо устранить.

Увы, социальное изобретение с берегов Темзы не прижилось на берегах Невы. В этой связи вспоминается известный анекдот про секрет английского газона, который всего лишь «нужно поливать и стричь, поливать и стричь… И так 300 лет». Петербургскому гайд-парку на Марсовом поле не дали и десятой части этого срока.

Смольный создал «политуправление»

В структуре администрации Санкт-Петербурга с 1 сентября начнет работу новый комитет территориального развития. Решение о его создании было принято городским правительством и подписано губернатором Георгием Полтавченко. За «камуфляжным» названием скрывается самый настоящий политический комитет, призванный довести вертикаль власти вплоть до каждого муниципалитета в период выборных кампаний и обеспечить устраивающий власть результат голосований на выборах разных уровней. В том, что это именно так, убеждает как положение о новом комитете, так и мнение экспертов.

Например, комитету территориального развития предписано координировать взаимодействие органов госвласти и местного самоуправления, работать с политическими партиями и общественными организациями, обеспечивать содействие избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов. Новому подразделению также поручен мониторинг социально-экономического развития и анализ общественно-политических процессов в Санкт-Петербурге.

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Куратором, а возможно, и непосредственным руководителем нового комитета станет вице-губернатор Константин Серов, пользующийся полным доверием губернатора, имеющий опыт депутатской работы и управления крупным городским районом. Серов лишь весной пришел в Смольный, как раз для усиления политического влияния на процессы, идущие в городе, в преддверии президентских выборов. Немаловажно и то, что Серов является давним и принципиальным конкурентом спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, значительно усилившего своё влияние на районные власти города после выборов 2016 года.

Это вызвало объяснимое беспокойство у исполнительной ветви, и теперь, с появлением нового комитета, получивший высокую должность в Смольном вице-губернатор Серов обретает реальный инструмент влияния на ситуацию в районах, муниципалитетах и избиркомах.

«Внутреннюю политику Петербурга категорически нельзя оставить без присмотра <…> Смольный должен будет обеспечить в городе хорошую явку и достойный результат Владимиру Путину», — объяснил смысл создания нового комитета политолог Александр Конфисахор.

Потоп по расписанию

23 августа Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень опасности в Петербурге и Ленобласти в связи с приближением к региону мощного дождевого фронта. Городское и областное управления МЧС отреагировали на это оперативной рассылкой СМС-предупреждений об угрозе, которую могут представлять обильные осадки.

Однако петербуржцы, которые уже махнули рукой на погоду, — второе лето подряд город и область заливают дожди — не особо прислушивались к этим предупреждениям. Поэтому действительно мощный и продолжительный дождь, переходящий в ливень, который накрыл город во второй половине дня 24 августа, для многих оказался неожиданным.

Вечером того дня Петербург встал в огромных пробках из-за плохой видимости и большого числа мелких ДТП, а уже ближе к ночи многие улицы стало заливать водой — ливневая канализация не справлялась, некоторые стоки оказались забиты, и автомобили вынуждены были двигаться по дорогам в глубоких лужах, которые невозможно было объехать.

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Ночью «библейский» дождь продолжился, и к утру 25 августа ситуация в ряде мест стала носить чрезвычайный характер. Особенно досталось южной части города и пригородам, в которых система ливневой канализации всегда была развита хуже, чем в центре.

В микрорайоне Славянка под Пушкином ситуацию осложнило изменение естественного рельефа местности из-за ведущихся работ по строительству новой автотрассы Москва — Петербург, и жилые дома фактически оказались окружены водой. Десятки машин, пытаясь выехать из района, черпнули воды в двигатель и заглохли.

Потоп случился на Привокзальной площади Ломоносова, вблизи которого вышла из берегов речка Кароста. Похожая ситуация была и в Петергофе, Пушкине, Сестрорецке. В самом Петербурге вода проникла в несколько подземных переходов, затопила ряд важнейших перекрестков у станций метро, скопилась под мостами и эстакадами.

На устранение последствий локальных наводнений были брошены десятки бригад Водоканала и сотрудники МЧС. Благодаря их работе удалось избежать коллапса. Помогло и прекращение сильного дождя.

Как сообщили синоптики, в целом в Петербурге 24−25 августа выпала половина месячной нормы осадков, а городская система водоотведения приняла рекордный объем сточных вод, превышающий среднесуточную норму почти в четыре раза. При этом в некоторых местах объем осадков за сутки превысил месячную норму.

В оставшиеся дни лета петербуржцы надеются избежать катаклизмов: пока синоптики прогнозируют погоду «преимущественно без осадков».

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