Вашингтон, 26 августа, 2017, 11:31 — ИА Регнум. По данным Национального центра США по предупреждению ураганов, происходит ослабление урагана «Харви», который проходит сейчас южные районы штата Техас. Об этом сегодня, 26 августа, сообщают американские СМИ.

Pxhere.com Ураган

Перед тем как обрушиться на побережье Техаса, «Харви» набрал мощность до четвертого уровня опасности по пятибалльной шкале. Скорость ветра внутри урагана достигала 215 километров в час.

Основной удар стихии пришелся на город Корпус-Кристи и близлежащие населённые пункты. Известно, что в городе Гокпорт ураган разрушил одно из зданий — пострадали 10 человек.

В результате прохождения ураган без электроснабжения остались более 200 тысяч человек.

На данный момент известно, что ураган начал понемногу слабеть. Сейчас его мощность понизилась до третьего уровня опасности.