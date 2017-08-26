Вашингтон, 26 августа, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Стали известны некоторые подробности пуска баллистических ракет из Корейской Народной-Демократической Республики. Об этом сегодня, 26 августа сообщают американские и японские СМИ.

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Вооружённые силы КНДР произвели пуски трёх баллистических ракет из района поселка Киттэрен в провинции Канвондо. Согласно данным южнокорейских военных, это были ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров в направлении исключительной экономической зоны Японии.

Официальный Токио заявил, что пуски северокорейских ракет не представляют угрозы для безопасности страны.

«Не зафиксировано ракет, которые бы упали в пределах исключительной экономической зоны», — заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Затем японское агентство «Киодо» сообщило, что данные пуски стали были частью северокорейских военных учений.

Американские военные поспешили заявить, что пуски никак не угрожали ни стратегически важному острову Гуам, ни американскому континенту.

В белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о пусках баллистических ракет с территории КНДР. ПОка реакция американского президента не последовала.

Власти Южной Кореи провели заседание Совета национальной безопасности, в связи с очередным пуском. Было решено более тщательно заняться проводимыми в данный момент военными учениями совместно с США.

Позже в Пхеньяне сообщили, что пуски баллистических ракет были приурочены к празднованию «Дня Сонгун». В этот день 57 лет назад власти КНДР объявили приоритет армии в государстве.