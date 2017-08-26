Ташкент, 26 августа, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев обсудили вопросы развития отношений Узбекистана и СНГ, сообщает 26 августа МИД Узбекистана.

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«Стороны обменялись мнениями по перспективным направлениям дальнейшего развития взаимодействия Узбекистана и СНГ», — сообщает МИД.

Кроме того, они обсудили актуальные вопросы повестки дня СНГ, ход подготовки к предстоящим заседаниям Совета глав государств в городе Сочи, Совета глав правительств (Ташкент) и Совета министров иностранных дел стран-участниц Содружества.

Лебедев также примет участие в международных мероприятиях в городе Самарканде — конференции «Центральноазиатский ренессанс в истории мировой цивилизации» и музыкальном фестивале «Шарк тароналари» (Мелодии востока).

В фестивале «Шарк тароналари», который стартовал 25 августа, принимают участие около 280 музыкантов из 60 стран мира, 32 из которых представляют Узбекистан.

Нововведением нынешнего фестиваля является то, что на сцену выйдут только те музыкальные группы и солисты, которые участвуют в мероприятии впервые.

Освещать этот международный музыкальный форум будут около 200 местных и более 20 зарубежных журналистов.

«Шарк тароналари» проводится в Узбекистане каждые два года под эгидой ЮНЕСКО.