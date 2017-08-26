Вашингтон, 26 августа, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп разъяснил свою позицию в вопросе запрета трансгендерам служить в рядах Вооружённых сил США. Официальное объяснение восстановления отмененного Бараком Обамой запрета на службу трансгендеров в армии США содержится в соответствующем меморандуме, опубликованном сегодня, 26 августа.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

В тексте документа сказано, что Трамп поручает министру обороны и министру внутренней безопасности вернуться к действующей на протяжении долгого времени до июня 2016 года политики в отношении трансгендеров в военной службе.

Трамп считает, что решение Обамы снять запрет на службу трансгендеров в армии рано или поздно приведет к тому, что общая эффективность вооружённых сил США снизится. Кроме того, это ведет к повышению расходов на содержание армии, а также нарушает слаженность отдельных подразделений.

Меморандум Трампа также запрещает военному ведомству использовать свои ресурсы для проведения операций по смене пола солдат. Что касается трансгендеров, которые уже находятся на службе в рядах Вооружённых сил США, то министерствам обороны и внутренней безопасности предписано самим определиться, как с ними поступить.

Стоит отметить, что действие закона о запрете трансгендерам служить в армии вступит в силу только 23 марта 2018 года.

Напомним, Трамп ещё в конце июля 2017 года заявил, что трансгендеры не смогут служить в армии США. Президент указывал, что затраты на медицинское обслуживание таких солдат крайне велики.

«Наши войска должны быть сосредоточены на решительных победах и не могут быть связаны огромными медицинскими расходами и неразберихой, к которым приведет принятие этих людей на службу», — написал Трамп в своём Twitter-аккаунте.