Вашингтон, 26 августа, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Уже по меньшей мере 10 человек пострадали в результате прохождения урагана «Харви» через американский штат Техас. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает телеканал АВС.

skeeze Ураган

Напомним, мощнейший за последние 12 лет ураган обрушился на южные штаты США. На данный момент урагану присвоена четвертая категория опасности. Скорость ветра внутри урагана достигает 215 километров в час.

В Техасе президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия.

В городе Рокпорт на юге Техаса из-за урагана обрушилось здание. В южных округах штата без электроснабжения остались 155 тысяч человек.