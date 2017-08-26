Пхеньян, 26 августа, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики провели учения частей специального назначения с использованием ракетных установок. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

万花镜 Военные учения КНДР

Сообщается, что в ходе маневров-соревнований, как из назвали в Северной Корее, спецназ отрабатывал условный захват южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо, где базируется шестая бригада морской пехоты Южной Кореи.

В ходе маневров, северокорейские десантники атаковали позиции условного противника. Применялась реактивная артиллерия и авиация.

Сначала острова атаковали боевые самолеты, затем огонь открыли реактивные орудия и самоходные гаубицы. В завершение на Пэннёндо и Ёнпхёндо высадился десант с воздуха и резиновых лодок, а также проникнув на острова под водой.

Данные учения были приурочены к празднованию Дня сонгун, когда в 1960 году власти КНДР объявили о начале политики приоритета армии в государстве.

На военных учениях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что с территории КНДР в акваторию Японского моря были запущены три баллистические ракеты.