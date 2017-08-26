Вашингтон, 26 августа, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Один из сотрудников администрации президента США — Себастьян Горка, который занимает пост заместителя помощника президента, подал в отставку. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает телеканал CNN.

Roger Schüeber Он уходит

Точные причины отставки Горки пока не называются.

В администрации президента США Дональда Трампа эту информацию подтвердили. При этом высокопоставленный представитель администрации заявил, что Горка сам не подавал в отставку.

Напомним, скандал вокруг Горки разгорелся после того, как три сенатора-демократа потребовали от Белого дома прояснить вопрос, не находится ли Горка под расследованием за сокрытие членства в ультраправой организации в Венгрии.

Горка, который родился в Великобритании в семье венгров, в январе 2017 года появился в обществе с «Орденом витязя». Это награда, которая вручалась в Венгрии при фашистском режиме Миклоша Хорти в годы Второй мировой войны.

Также известно, что Горка является ярым консерватором. Он считается одним из близких помощников президента Трампа и даже называл себя «питбулем президента».