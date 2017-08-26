Вашингтон, 26 августа, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Вертолёт Black Hawk ВВС США потерпел крушение у южных берегов Йемена. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает Associated Press.

SSGT SUZANNE M. JENKINS, USAF Вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk

Сообщается, что вертолет выполнял тренировочный полет. На борту боевой машины находились шесть человек.

По данным Центрального командования США, пять членов экипажа были спасены, ещё один числится пропавшим без вести.

Напомним, похожий инцидент произошел 16 августа. Вертолет ВВС США потерпел крушение вблизи острова Оаху в Тихом океане.