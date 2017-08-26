Бишкек, 26 августа, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Парламент Киргизии в ходе внеочередного заседания рассмотрел и утвердил программу, структуру и состав правительства. Должность премьер-министра досталась руководителю Аппарата президента Сапару Исакову. Об этом сегодня, 25 августа, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

loginovskikh Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии

Также в состав нового Кабинета министров были включены: Толкунбек Абдыгулов — в должности первого вице-премьер-министра; Дүйшөнбек Зилалиев, Чолпон Султанбекова и Темир Жумакадыров — вице-премьер-министров; Эрлан Абдылдаев — главы МИД; Улан Исраилов — главы МВД; Уран Ахмедов — министра юстиции; Адылбек Касымалиев — министра финансов; Артем Новиков — министра экономики; Нурбек Мурашев — главы минсельхоза; Жамшитбек Калилов — главы минтранса; Кубатбек Боронов — главы МЧС; Гулмира Кудайбердиева — министра образования; Талантбек Баатыралиев — главы минздрава; Туголбай Казаков — министра культуры, информации и туризма; Таалайгул Исакунова — министра труда и соцразвития; Абдил Сегизбаев — председателя госкомитета нацбезопасности; Мирбек Касымкулов — председателя госкомитета по делам обороны; Улан Рыскулов — председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования; Нурбек Абасканов — председателя Госкомитета информационных технологий и связи.

За обновленный состав Кабинета министров под руководством Сапара Исакова проголосовали 97 из 103 присутствовавших на заседании народных избранников, против — 5 депутатов. Новую программу правительства поддержали 97 парламентариев, против нее проголосовали все те же 5 депутатов.

Напомним,21 августа 2017года премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Причиной тому послужило выдвижение его кандидатуры на выборах президента этой среднеазиатской страны, которые должны состояться 15 октября 2017 года.

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Справка ИА REGNUM : Сапар Исаков родился29 июля 1977года в городе Фрунзе Киргизской ССР. В 1999 году окончил Международный университет Кыргызстана по специальности «Международное право».

С 1999 по 2003 годы работал преподавателем в Международном университете Кыргызстана. С 2003 по 2007 годы — атташе, третий секретарь, второй секретарь, завотделом в международно-правовом департаменте МИД Киргизии. С 2007 по 2009 годы — завотделом международного сотрудничества, завотделом внешних связей Аппарата правительства. С 2009 по 2010 годы — глава службы коммуникаций Центрального агентствапо развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ). С мая по август 2010 года — завотделом международных связей Аппарата Временного правительства Киргизии. С 2010 по 2011 годы — завотделом внешней политики администрации президента Киргизии. С 2011 по 2017 годы — заместитель руководителя Аппарата президента. С января по март 2017 года — первый замглавы Аппарата главы государства. С марта 2017 года до настоящего момента — руководитель Аппарата президента.