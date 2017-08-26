Нью-Дели, 26 августа, 2017, 07:39 — ИА Регнум. В индийском штате Джамму и Кашмир боевики атаковали лагерь местной полиции. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает телеканал NDTV.

गृह मंत्रालय, भारत सरकार Министерство Внутренних Дел Индии

Сообщается, что боевики напали на базу полиции в городе Пулвама. Нападение было совершено около 4:30 по местному времени (2:00 мск). Боевики проникли в одной из зданий полиции, после чего открыли огонь и использовали ручные гранаты.

По предварительным данным, погиб один страж порядка, ещё шестеро получили ранения.

Всех сотрудников полиции штата и Сил полиции центрального резерва (CRPF)эвакуировали из комплекса. При этом террористы забаррикадировались в здании. Индийскии силвики начали операцию по их ликвидации.