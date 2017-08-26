Вашингтон, 26 августа, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил в штате Техас режим стихийного бедствия в связи с прохождением ураган «Харви». Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба Белого дома.

tpsdave Ураган

«По запросу губернатора Техаса я подписал документ об объявлении стихийного бедствия, это обеспечит помощь федерального правительства в полной мере», — приводит слова Трампа его пресс-служба.

Напомним, ранее стало известно, что «Харви» достиг четвертой категории мощности по пятибалльной шкале. Ветер в урагане достигает 215 километров в час.

В зоне бедствия могут оказаться 30 округов штата Техас, в которых проживают более 4,5 млн человек.

«Харви» станет самым мощным ураганом, который обрушится на США со времен «Катрины» в 2005 году, которая принесла серьезные разрушения в Новый Орлеан.