Париж, 26 августа, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Бывший руководитель французской службы по борьбе с наркотиками Франсуа Тьерри подозревается в причастности к их распространению.

Leparisien.fr Бывший руководитель французской службы по борьбе с наркотиками Франсуа Тьерри

«В октябре 2015 году это было представлено, как впечатляющий удар по наркотрафику, — пишет на страницах El País парижский корреспондент издания Сильвия Айюсо. — Шеф Ocrtis (французский акроним отдела по борьбе с наркотиками — прим ИА REGNUM ) лично руководил операцией, в ходе которой у трафикантов было изъято 7 тонн гашиша. в 16-м округе Парижа. Сам президент Олланд поблагодарил и похвалил тогда Тьерри за задержание».

«Однако прошло некоторое время и парижский прокурор начал сомневаться в том, что в операции все было чисто, — отмечает французская Libération. — Тьерри сам в ходе операции выступал одним из якобы посредников на этапе подготовки и теперь правоохранители думают, что он причастен к перевозке и распространению «дури», а изображать из себя подставного посредника стал тогда, когда понял, что его разрабатывают. После того, как в пятницу, 25 августа его официально объявили подозреваемым, экс-глава Ocrtis, естественно, все отрицает».

«По мнению прокуратуры, — пишет Айюсо, — Терри дал разрешение на ввоз во Францию 15 тонн гашиша из которых 7 засветил и сдал, а куда ушли еще 8 — никто не знает. Информация поступила от известного французского наркодилера Софьяна Хамбои, отбывающего ныне наказание в одной из тюрем на юге Испании и завербованного её правоохранителями ещё в 2009 году.

«Обвинение считает, что Тьерри, который в настоящее время служит в подразделении по борьбе против терроризма, «зашел в своих неортодоксальных методах ведения дел слишком далеко», — резюмирует испанская журналистка.

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