Донецк, 26 августа, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Российский писатель, майор ВС ДНР Захар Прилепин прокомментировал в Facebook участие актера Анатолия Пашинина в войне в Донбассе на стороне ВСУ.

Евгения Давыдова Захар Прилепин

Писатель разместил на своей странице в соцсети ссылку на публикацию «Бывший российский актер воюет в АТО на стороне Украины — журналист» украинского агентства УНИАН. На фотографии, под которой написано «Пашинин стал добровольцем украинской армии», актер заснят в военной форме.

Прилепин написал следующий комментарий:

«О, явился таки. Ну, до встречи».

В ответ на провокационный комментарий к посту о том, что в Донбассе «русские друг друга убивают», Прилепин написал:

«Русский тут только я. Он — вырусь».

Напомним, Прилепин в феврале 2017 года занял пост заместителя командира батальона спецназа в ДНР, подразделение создано по его инициативе. О своем решении воевать в Донбассе он сказал:

«Все эти замечательные товарищи в лице Симонова, Долматовского, они все писали, все носили оружие. И все имели воинские звания».

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