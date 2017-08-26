Вашингтон, 26 августа, 2017, 05:27 — ИА Регнум. Информация о запуске Северной Кореей баллистических ракет малой дальности доложена американскому президенту Дональду Трампу, сообщила журналистам Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома.

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«Что касается действий Северной Кореи этим вечером, президент был проинформирован об этом, — отметила она. — Мы отслеживаем ситуацию».

Напомним, 26 августа стало известно, что Пхеньян запустил три ракеты малой дальности, упавшие в Японское море. Ракеты взорвались во время полета.

По данным южнокорейских информационных агентств, ракеты преодолели путь в 250 км. Они были выпущены с близлежащей к Южной Корее территории — провинции Канвондо.

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В Токио заявили, что пуски не угрожали Японии. По данным Пентагона, пуски ракет не угрожали также и США: ни непосредственно государству, ни его военной базе на острове Гуам.