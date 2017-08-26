Грозный, 26 августа, 2017, 05:09 — ИА Регнум. Гибель депутата Чечни Магомеда Асхабова не является политическим убийством, написал глава региона Рамзан Кадыров в Instagram.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Комментируя сообщения об убийстве Асхабова, Кадыров написал, что ждал определенности по поводу деталей случившегося.

«Сейчас, основываясь на информации, полученной из многочисленных и независимых друг от друга источников, и сведениях правоохранительных органов, могу заявить, что это не политическое убийство», — написал Кадыров.

По словам Кадырова, к убийству не причастны ни исламисты, ни члены террористических структур. Преступление уже наполовину раскрыто.

«В Чеченской Республике убийство Магомеда Асхабова воспринято с большим удивлением, — написал он. — Подобных явлений в Чечне не было очень давно».

Кадыров отметил, что поставил перед местными правоохранительными органами задачу найти виновников трагедии как можно быстрее. В конце сообщения он обратился к родне погибшего:

«Я выражаю глубокие соболезнования семье, родным и близким Магомеда Асхабова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Асхабов погиб 25 августа 2017 года: автомобиль, на котором он ехал, обстреляли неизвестные на автодороге Ачхой-Мартановского района. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело.