Вашингтон, 26 августа, 2017, 04:39 — ИА Регнум. Мощность урагана «Харви», надвигающегося на территорию штата Техас (США) достигла четвертого, предпоследнего уровня по шкале Саффира — Симпсона, сообщили в Национальном центре ураганов.

skeeze Ураган

К настоящему моменту скорость урагана составила 215 км/ч. Он уже приблизился к городу Корпус-Кристи (побережье Мексиканского залива) на 70 км.

Напомним, о движении «Харви» в сторону США стало известно 24 августа. Метеорологи предполагают, что ураган принесет с собой наводнения и будет разрушать строения.

24 августа в Техасе был объявлен режим стихийного бедствия. Урагану была присвоена третья категория мощности.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа американский президент Дональд Трамп обратился к согражданам с призывом быть благоразумными и выполнять рекомендации местных и федеральных властей.