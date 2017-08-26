Вашингтон, 26 августа, 2017, 04:12 — ИА Регнум. Отмененный 44-м президентом США Бараком Обамой запрет на службу в армии трансгендеров вновь введен американским руководством. Соответствующий меморандум подписан президентом США Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Defense.gov Трансгендеры снова уходят в подполье

В меморандуме сообщается, что до июня 2016 года в США действовал запрет на вступление трансгендерных лиц в американские вооруженные силы.

Незадолго до того, как 44-й президент Обама покинул свой пост, его администрация разрешила трансгендерам открыто служить в вооруженных силах, позволив при этом использовать ресурсы Департамента внутренней безопасности для финансирования хирургических процедур по смене пола.

Как отмечается в документе, «предыдущая администрация не смогла понять, что прекращение прежней практики неэффективно».

«Поручаю министру обороны и министру внутренней безопасности, в компетенцию которого входит береговая охрана, вернуться к действующей на протяжении долгого времени до июня 2016 года политики в отношении трангендеров в военной службе», — говорится в подписанном Трампом документе.

Напомним, 26 июля 2017 года Трамп в заявил о решении отказать трансгендерам в возможности служить в вооруженных силах США, поскольку на рост медицинских расходов нет денег, к тому же этот вопрос чреват «разладом».

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27 июля в The National Interest вышла статья, в которой сообщалось об эффекте от заявления Трампа: оно стало громом среди ясного неба. Оказывается, такое решение может подорвать безопасность США, ведь оно вынуждает тысячи военнослужащих покинуть американскую армию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа стало известно, что на днях от Пентагона потребуют вернуть запрет для трансгендеров.

Напомним, при Обаме был отменен запрет для трансгендеров в армии, после чего они смогли поступать на службу в вооруженные силы с 1 июля 2017 года.