Вашингтон, 26 августа, 2017, 03:31 — ИА Регнум. Три баллистические ракеты малой дальности были запущены Пхеньяном в сторону Японского моря, сообщает 26 августа со ссылкой на данные Пентагона Reuters.

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Уточняется, что ракеты не являлись угрозой ни для американской военной базы на острове Гуам, ни для территории США. Одна из ракет тут же после запуска взорвалась, и еще две взорвались во время полета.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, южнокорейские СМИ распространили информацию о запуске Пхеньяном ракет малой дальности, которые упали в Японское море. Дальность полета оценили в 250 км.

По данным японского агентства «Киодо», пуск ракет не представлял угрозу для Японии.