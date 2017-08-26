Каракас, 26 августа, 2017, 03:17 — ИА Регнум. Введенные в отношении венесуэльского народа американские санкции получат ответ, заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро в Twitter.

Government of Venezuela Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Мадуро заявил, что «народ Венесуэлы ответит с достоинством и твердостью на нападения империалистов». Он обещал отстоять экономический суверенитет страны.

Напомним, указ о санкциях в отношении Венесуэлы подписан американским президентом Дональдом Трампом 25 августа 2017 года. В результате компании из США не могут участвовать в операциях с долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными венесуэльскими властями, а также государственной нефтяной компанией Венесуэлы.

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В этот же день венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса по итогам встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что очередные американские рестрикции — не что иное как акт агрессии против народа Боливарианской республики.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что администрация президента США рассматривает возможность введения не только дипломатических и экономических мер в отношении Каракаса: существует и военный сценарий.