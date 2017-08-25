Вашингтон, 26 августа, 2017, 02:46 — ИА Регнум. Обращение к согражданам с советом прислушаться к рекомендациям властей по поводу надвигающегося урагана «Харви» опубликовал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Pxhere.com Ураган

Комментируя сообщение о предстоящем урагане, американский лидер написал в социальной сети:

«Я призываю всех, кто оказался на пути урагана «Харви», прислушаться к советам и распоряжениям местных и федеральных властей».

Напомним, 24 августа губернатор штата Техас (США) Грег Эббот заявил, что в регионе объявлен режим стихийного бедствия: причина — тропический ураган «Харви».

«Харви» движется к Техасу со скоростью четыре километра в час со стороны Мексиканского залива. Последствиями циклона могут стать разрушения строений и наводнения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 25 августа стало известно, что «Харви» усилился до третьей категории опасности.